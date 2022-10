POL-GS: Vandalismus im Kurpark St. Andreasberg

Goslar (ots) - Brand in Wohnung In der Nacht zum heutigen Sonntag, kam es gegen 00:30 Uhr, zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Jürgenohl. Der 63- jährige Wohnungsinhaber wurde vorsorglich aufgrund des Verdachts von eingeatmeten Rauchs in das Krankenhaus Goslar zur ärztlichen Versorgung und ...

mehr