Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg, Stand 03.10.2022 - 12:15 Uhr

Goslar (ots)

Ehrliche Finderin

Am 30.09.2022, gegen 17:00 Uhr, kann durch eine ehrliche Finderin, im Innenstadtbereich von Bad Harzburg, ein Postumschlag aufgefunden werden. In diesem befindet sich eine höhere vierstellige Bargeldsumme. Der Sachverhalt wird der Polizei gemeldet und die Bargeldsumme wird an diese vorerst übergeben. Bislang liegen keine Hinweise auf den/ die Verlierer/ in vor. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Harzburg.

Trunkenheit im Verkehr

Am 02.10.2022, gegen 12:40 Uhr, wird im Bereich der Herzog-Julius-Straße, in 38667 Bad Harzburg, ein 65-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW angehalten und kontrolliert. Während der Kontrollmaßnahme ergeben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholisierung der Person. Die Vermutung wird durch einen Atemalkoholtest bestätigt, welcher einen Wert von 0,94 Promille ergibt. Ein entsprechendes Verfahren ist gegen den Betroffenen eingeleitet worden.

i.A. Kollenrott, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell