Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Sturz unter Alkoholeinfluss - Rettungskräfte angegangen

Warendorf (ots)

Bei einem Sturz mit einem Pedelec, hat sich am Sonntag (24.07.2022, 17.25 Uhr) ein 54-jähriger Mann in Sendenhorst schwer verletzt.

Der Sendenhorster war an der Telgter Landstraße unterwegs als er stürzte und sich verletzte. Zunächst bewegte sich der Mann noch weiter, bis Rettungskräfte am Weißdornweg eintrafen, um ihn zu behandeln. Der 54-Jährige wirkte alkoholisiert und verweigerte sich der medizinischen Behandlung. Die Besatzung des Rettungswagens schätzte die Verletzungen so ein, dass sie zwingend behandelt werden müssten. Der Mann ging die Rettungskräfte körperlich an, bis Polizisten dabei unterstützten, ihn für den Transport im Rettungswagen vorzubereiten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest war positiv.

Im Krankenhaus wurde der Sendenhorster medizinisch behandelt - außerdem wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell