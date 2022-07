Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Warendorf (ots)

Am 24.07.2022 befuhr eine 29- jährige Oelderin mit ihrem Pkw die Stromberger Straße in Oelde in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie gegen 03:35 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem dort geparkten Pkw kollidierte. Durch den Zusammenstoß zog sie sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrzeug der Oelderin wurde abgeschleppt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 35000 Euro.

