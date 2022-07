Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 194 vom 16.07.2022

Kreis Heinsberg (ots)

Straftaten

Übach-Palenberg, Palenberg, Kellereinbruch

Am Samstag, 16.07.2022, 04:24 Uhr brachen Unbekannte eine Kellertür in der Theresienstraße auf. Bei dem Eintreffen der Polizei konnte niemand mehr angetroffen werden. Ob etwas aus dem Keller entwendet wurde, konnte zu diesem Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Wassenberg, Anhängerdiebstahl

In der Zeit von Donnerstag, 14.07.2022, 18:00 Uhr bis Freitag, 15.07.2022, 14:30 Uhr entfernten Unbekannte das Vorhängeschloss eines Holztores in der Rauhutstraße. Anschließend entwendeten sie den dahinter in der Einfahrt abgestellten Pkw-Anhänger der Marke "Stema" mit "HS"-Kennzeichen. Der Anhänger war mit einem Kastenschloss gesichert.

Sonstiges

Hückelhoven-Ratheim - Brand eines Biomüllcontainers

An einem Verbrauchermarkt in Ratheim wurde am Samstag, 16.07.2022, gegen 02:49 Uhr, ein Feuer gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache brannte ein Biomüllcontainer. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Container wurde komplett zerstört. Am Gebäude des Marktes entstand kein Sachschaden.

