Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Motorrad entwendet

Adenau (ots)

Am Sa., 21.05.2022 wurde zwischen 14:00 Uhr und 15:10 Uhr ein Motorrad der Marke Aprilia, RSV 1000 Tuono, in schwarz mit blauen Felgen, vom Schotterparkplatz einer Pizzeria in Adenau-Breidscheid ("Trierer Straße")entwendet. Das Motorrad war zuvor neben der viel befahrenen Hauptstraße (B257)geparkt, so dass womöglich Zeugen die Tathandlung gesehen haben könnten. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Adenau unter der Rufnummer 02691-9250 zu melden.

