POL-HS: Geschwindigkeitskontrollen in der 29. Kalenderwoche

Wassenberg-Luchtenberg (ots) - Unbekannte Personen öffneten einen, in der Einfahrt eines Hauses an der Ratheimer Straße abgestellten PKW und durchsuchten den Fahrzeuginnenraum nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen wurde jedoch nichts gestohlen. Der Tatzeitraum lag am Donnerstag (14. Juli) zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

