Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Wippringsen - Unfall

Soest (ots)

Am Dienstag, gegen 12:15 Uhr, ist es an der Kreuzung von Arnsberger Straße und Wippringser Heide zu einem Unfall gekommen. Eine 84-jährige Frau war mit ihrem Auto von Soest in Richtung Wippringsen unterwegs. In Höhe der Wippringser Heide beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Nachdem sie ein vorfahrtberechtigtes Fahrzeug vorbei gelassen hatte, begann sie den Abbiegevorgang. Dabei übersah sie einen ihr entgegen kommenden 55-jährigen Motorradfahrer, der in Richtung Soest fuhr. Sie touchierte das Motorrad, so dass der Fahrer mit seiner Maschine zu Fall kam. Er verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf 12500 Euro geschätzt. (wo)

