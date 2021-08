Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Schwerer Verkehrsunfall (Erstmeldung)

Ense (ots)

Am Mittwoch, um 07:04 Uhr, kam es an der Einmündung der Bahnhofstraße auf die B 516 zu einem schweren Unfall. Die Kreuzung wurde für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme komplett gesperrt. Autofahrer sollten den Bereich nach Möglichkeit umfahren. Sobald weitere gesicherte Informationen vorhanden sind, wird an dieser Stelle nachberichtet. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell