Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Geschlagen

An der Nieberbergheimer Straße ist am Montag, gegen 13:40 Uhr, ein Schüler von drei unbekannten Tätern (2 Männer, 1 Frau) angesprochen worden. Als er die Frage nach Geld und Zigaretten verneinte, schlug einer der beiden Männer auf ihn ein. Der Mann soll etwa 19 bis 20 Jahre alt und 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß sein, mit einer kräftigen Statur. Er hatte schwarze Haare, die er in einem Sidecut trug. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogginghose und einer schwarzen Jacke. Die zweite männliche Person wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, blonde kurze Haare, schlanke Statur. Er trug eine dunkle Jogginghose. Die Frau, die mit den beiden Männern unterwegs war, soll etwa 20 Jahre alt und 1,60 Meter groß sein. Sie hatte lange blonde Haare und war ebenfalls kräftiger Statur. Zeugenhinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (wo)

