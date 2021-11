Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Einbruch in Erle - Zeugen gesucht

Kreis Wesel/Gelsenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Sonntagmorgen, 7. November 2021, in eine Firma auf der Emscherstraße eingebrochen und anschließend mit der Beute geflohen. Gegen 5 Uhr beobachtete ein Security-Mitarbeiter einer ebenfalls vor Ort ansässigen Firma, wie wiederholt ein sportliches Fahrzeug auf das Gelände fuhr, drei Unbekannte ausstiegen und kurze Zeit später mit weißen Tüten zurückkehrten. Daraufhin alarmierte der Zeuge die Polizei. Noch während der Anfahrt zum Tatort kam den Beamten der beschriebene orange-rote Audi auf der Emscherstraße entgegen. Daraufhin flüchteten die Tatverdächtigen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und bei Missachtung einer roten Ampel in Richtung der A42, Fahrtrichtung Duisburg, wo schließlich der Sichtkontakt abbrach.

Ein aufmerksamer Polizeibeamter in Moers bemerkte gegen kurz nach 6 Uhr den gesuchten Wagen. Die daraufhin ebenfalls alarmierten Einsatzkräfte konnten den Audi schließlich kurze Zeit später an einer Tankstelle ausfindig machen. Der orange-rote Audi beschleunigte wieder umgehend und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit sowie bei erneuter Missachtung von roten Ampeln auf die A42 in Richtung Kamp-Lintfort.

Eine der Personen im Fahrzeug hatte kurz zuvor in der Tankstelle an der Rheinberger Straße in Moers eingekauft. Der Mann ist circa 1,80 Meter groß, trug eine gemusterte Basecap, einen OP-Mundnasenschutz sowie eine blaue Kapuzenjacke und weiße Sportschuhe.

Zeugen, die Hinweise zu den gesuchten Personen oder zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 der Polizei Gelsenkirchen unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell