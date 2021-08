Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit Trunkenheit

Kirchhundem (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:18 Uhr wurde die Polizeileitstelle in Olpe darüber informiert, dass ein VW Golf auf der L711 zwischen der Ortslage Kruberg und dem Engelsberg offenbar nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war, zwei Verehrsschilder beschädigt hatte und schließlich im Straßengraben zum Stillstand kam. Vor Ort wurden die beiden Insassen festgestellt, ein 55-jähriger Mann und eine 47-jährige Frau, welche beide offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Da nicht eindeutig festgestellt werden konnte, wer von beiden das Fahrzeug zum Unfallzeitpunkt geführt hatte, wurde beiden in der Polizeiwache Olpe eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug sowie der Führerschein der Dame sichergestellt. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit noch an, weitere Auskünfte können nicht gegeben werden.

