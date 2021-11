Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Einbruch in Schule

Dinslaken (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Freitag gegen 22.25 Uhr zwei Unbekannte, die sich an einer Tür einer Schule an der Gartenstraße zu schaffen machten. Kurze Zeit später nahm er einen Lichtschein aus dem Gebäude wahr. Daraufhin alarmierte er die Polizei. Die Beamten stellten einen Einbruch fest. Die Täter waren zwischenzeitlich geflüchtet. Ob bzw. was sie erbeuteten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinslaken, Tel.: 02064 / 6220, entgegen.

