Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Brennender Baum auf Oberleitung

Bild-Infos

Download

Hattingen (ots)

Zu einem brennenden Baum auf einer Oberleitung wurde heute Nachmittag die Hattinger Feuerwehr alarmiert.

In einer Grünanlage in der Straße "Reschop" ist ein Baum umgestürzt. Die Grünanlage befindet sich direkt an der Lärmschutzwand zu den Gleisen der S-Bahn. Daher sind Teile der Baumkrone auf die stromführende Oberleitung gefallen und in Brand geraten. Bei Eintreffen der Feuerwehr glimmte das auf der Leitung liegende Astwerk noch.

Damit die Einsatzkräfte tätig werden konnten, war eine Gleissperrung und Erdung der Oberleitung durch die Deutsche Bahn AG erforderlich. Dies übernahm ein Notfallmanager vor Ort an der Einsatzstelle.

Danach zogen die Rettungskräfte den Baum über die Lärmschutzwand von der Oberleitung. Anschließend konnte der Schwelbrand mit einem Kleinlöschgerät gelöscht werden. Über eine tragbare Leiter zog eine Einsatzkraft die restlichen Äste aus der Oberleitung.

Abschließend wurde die Einsatzstelle an den Notfallmanager übergeben.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Hattingen, übermittelt durch news aktuell