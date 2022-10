POL-GS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Goslar vom 05.10.2022

Goslar (ots) - In der Zeit von Freitag, dem 30.09.2022 bis Montag, dem 04.10.2022 kam es zu diversen Sachbeschädigungen im Kurpark von St. Andreasberg. So wurden u.a. zwei Straßenlaternen, vermutlich durch Tritte, nicht unerheblich beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt mindestens 500 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Braunlage (T. 05582-999970) in ...

