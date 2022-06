POL-EL: Haren - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lingen (ots) - Am Freitag zwischen 7.25 und 10.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen grauen Skoda, der auf dem Parkplatz der Wilhelm-Berning-Schule an der Straße In den Sandbergen in Lingen, geparkt war. Abschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim ...

