Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 06.10.2022

Goslar (ots)

Nachmeldung: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen und ca. 14.000,- Euro Sachschaden. 38729 Langelsheim/Lutter, L 496, 05.10.22, 10.55 Uhr. Eine 73-jährige Langelsheimerin befuhr mit ihrem Pkw die L 496 von der B 82 kommend in Rtg. Lutter. In Höhe der Einmündung in die Straße Brandhai wollte sie den Pkw des 61-jährigen Fahrers aus Liebenburg überholen und übersah, dass dieser nach links abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich zur Straße Brandhai kam es zur Kollision. Der Pkw der Überholenden wurde durch den Aufprall in den dortigen Straßengraben geschleudert. Die Fahrerin musste durch die eingesetzte Feuerwehr, mittels eingesetzter Säbelsäge und eines Rettungszylinders, befreit werden. Die Fahrerin wurde anschließend mit schweren Verletzungen, auf dem Luftweg, ins Krankenhaus verbracht. Der Fahrers des überholten Pkw wurde leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt. Der Schaden an den Pkw's wurde auf 14.000,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht, Schaden ca. 500,- Euro.

38723 Seesen/Bornhausen, B 243 Höhe Grabenstraße, 05.10.22, 12.30 Uhr. Der 63-jährige Traktor-Fahrer aus Bremen befuhr in Bornhausen die B 243 in Rtg. Seesen. Auf Höhe der Grabenstraße öffnet sich die Fahrertür. Hierdurch fällt die Glasscheibe der Tür auf die Windschutzscheibe des Pkw der 46-jährigen Fahrerin aus Seesen, die sich im Gegenverkehr befand. Der Verursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, konnte im späteren Verlauf allerdings ermittelt werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 500,- Euro.(hei)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell