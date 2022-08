Bedburg-Hau-Hasselt (ots) - Am Samstag (30. Juli 2022) gegen 10:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Bedburger Weg /Rosendaler Weg ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit ihrem Renault den Bedburger Weg. An einer Einmündung beabsichtigte sie nach links auf den Rosendaler Weg abzubiegen. Hier kollidierte der Renault vermutlich aufgrund ...

mehr