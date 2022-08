Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Verkehrsunfall

69-jährige Radfahrerin schwer verletzt

Bedburg-Hau-Hasselt (ots)

Am Samstag (30. Juli 2022) gegen 10:30 Uhr ereignete sich an der Einmündung Bedburger Weg /Rosendaler Weg ein Verkehrsunfall. Eine 68-jährige Frau aus Emmerich befuhr mit ihrem Renault den Bedburger Weg. An einer Einmündung beabsichtigte sie nach links auf den Rosendaler Weg abzubiegen. Hier kollidierte der Renault vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers mit einer 69-jährigen Radfahrerin, die auf dem Geh-/Radweg kreuzte. Die 69-Jährige aus Bedburg-Hau stürzte und zog sich Verletzungen zu, so dass sie mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. (ms)

