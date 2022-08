POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Baucontainer und Diebstahl von Werkzeug

Kevelaer (ots) - Im Zeitraum von Montagabend, 25.07.2022, 20:00 Uhr und Mittwochmorgen, 27.07.2022, 08:00 Uhr wurden am Luxemburger Platz, sechs Kupferplatten entwendet. Die Platten waren am "Arche Noah" Springbrunnen befestigt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (pp) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve Pressestelle ...

