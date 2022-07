Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Frau wurde belästigt

Zu einer sexuellen Belästigung kam es am Montag in Aurich. Gegen 13.35 Uhr stellte sich auf dem Fahrradweg zwischen der Straße des Handwerks und der Straße Am Tiergarten eine männliche Person einer fahrradfahrenden Frau unvermittelt in den Weg. Der Mann soll das Fahrrad der 51 Jahre alten Frau festgehalten und sie unsittlich berührt haben. Das Opfer konnte sich eigenständig aus der Situation befreien und informierte anschließend die Polizei. Der Mann wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß, von athletischer Statur, mit dunklem Teint und schwarzen, gekräuselten Haaren. Zur Tatzeit trug er eine blaue Sportjacke und eine blaue Sporttasche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Radfahrer gesucht

Zu einer mutmaßlichen Körperverletzung zum Nachteil eines bislang unbekannten Radfahrers kam es am Montagabend in Aurich. Gegen 21.15 Uhr soll ein 48 Jahre alter Mann am Georgswall das derzeit unbekannte männliche Opfer vom Fahrrad geschubst und die Person geschlagen haben. Die Polizei bittet den Radfahrer, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Großheide - Imbisswagen aufgebrochen

In Großheide wurde in der Nacht zu Montag ein Imbisswagen am Kruisweg aufgebrochen. Unbekannte öffneten den Wagen am Badesee zwischen Sonntag, 17.30 Uhr, und Montag, 8.15 Uhr. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Aurich - Lack zerkratzt

Unbekannte haben in der Popenser Straße in Aurich ein Auto beschädigt. Mit einem spitzen Gegenstand wurde der Lack eines schwarzen Audi A6 zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen 2 Uhr und 11.30 Uhr am Montag. Hinweise auf die Verursacher nimmt die Polizei Aurich entgegen unter Telefon 04941 606215.

