Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemeldung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für den 17.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Körperverletzung

Zu einer Körperverletzung kam es am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr in der Auricher Marktpassage. Ein 21jähriger aus Aurich wurde hier von vermutlich mehreren Personen mit Schlägen und Tritten angegriffen als er im Begriff war eine Packung Zigaretten aus einem dortigen Automaten zu ziehen. Der junge Mann wurde leicht verletzt zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus zugeführt. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Aurich - PKW beschädigt

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im Auricher Stadtteil Tannenhausen, in der Straße Nee Streek, zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hier wurde an mehreren Stellen der Lack eines Suzuki Swift mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt, welcher vor einem dortigen Wohnhaus geparkt stand. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Aurich unter Tel. 04941/606-215 zu melden.

Großefehn - Körperverletzung in Discothek

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kam es zwischen zwei alkoholisierten Männern in einer Discothek in Großefehn in einer Körperverletzung. Nach zunächst verbalen Streitigkeiten schlug ein 21jähriger mehrfach mit der Faust auf einen 26jährigen ein, dieser wurde leicht verletzt, eine weitergehende Behandlung im Krankenhaus war nicht erforderlich.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Norden - Berauscht unterwegs

Ein 22-Jähriger aus Norden befuhr am Samstagabend gegen kurz nach 20:00 Uhr mit seinem Pkw öffentliche Straßen im Stadtgebiet. Hier wurde er durch eine Polizeistreife kontrolliert. Es wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass das Fahrzeug des jungen Mannes nicht über die erforderliche Pflichtversicherung verfügte. Zudem stand er unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein entsprechender Test fiel positiv aus. Dem Norder wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Mann wurde Ermittlungen eingeleitet.

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Körperverletzung vor einer Diskothek

Im Außenbereich einer Diskothek in der Deichstraße ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes gekommen. Der Norderneyer wurde nach eigenen Angaben grundlos von einem bisher unbekannten Mann mit der Faust in das Gesicht geschlagen. Der Täter entfernte sich nach der Tat in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Norden in Verbindung zu setzen (Tel. 04931-9210).

Norden - Gewahrsam war unvermeidbar

Ein 23-jähriger Mann aus Greetsiel fiel am Samstagabend mehrfach negativ in Norden auf. Hier kam es immer wieder zu Streitigkeiten mit Mitgliedern seiner in Norden wohnenden Familie. Vor dem Eintreffen der Polizei verschwand der 23-Jährige immer wieder. Als er an der Wohnung seiner Eltern eine Fensterscheibe mit einem Stein einwarf, konnte er schließlich von den Polizeibeamten gestellt werden. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Mann in eine Gewahrsamszelle eingesetzt. Ihn erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen. Außerdem muss er die Kosten für seine Unterbringung in der Zelle tragen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Friedeburg - Pkw aufgebrochen

Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein aufgebrochener Pkw auf dem Parkplatzgelände eines örtlichen Verbrauchermarktes an der Friedeburger Hauptstraße in Friedeburg mitgeteilt. Hierbei sei in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr die Seitenscheibe eines geparkten Volvos eingeschlagen worden. Anschließend seien mehrere Elektroartikel sowie Bargeld aus dem Fahrzeuginneren entwendet worden. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Wittmund unter Tel. 04462-9110 zu melden.

Wittmund - Kennzeichendiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist von einem in der Schloßstraße in Wittmund geparkten VW Golf das hintere amtliche Kennzeichen entwendet worden. Das Fahrzeug ist hier zuvor gegen 23:00 Uhr abgestellt worden. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei in Wittmund unter der Telefonnummer 04461-9110 entgegen.

Wittmund - Körperverletzung

Am Sonntagmorgen kam es gegen 03:45 Uhr in der Osterstraße zu einer zum Teil körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sechs Personen. Nach vorangegangenen Streitigkeiten schlugen zwei 21-jährige aus dem Landkreis Friesland gemeinschaftlich auf einen 27-jährigen Wittmunder sowie eine 23-jährige aus Schortens ein, welche hierdurch leicht verletzt wurden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell