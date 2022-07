Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Esens - Bei Diebstahl erwischt

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Eine 20-Jährige wurde am Donnerstag gegen 15.30 Uhr bei Diebstählen in zwei Geschäften in Esens erwischt und verletzte anschließend eine Mitarbeiterin. Nach ersten Erkenntnissen begab sich die junge Frau zunächst zu einem Geschäft in der Marktstraße und probierte dort mehrere Sonnenbrillen an. Diese bezahlte sie dann allerdings nicht ordnungsgemäß, sondern stecke sie in ihre Jackentasche und entfernte sich, ohne die Ware zu bezahlen. Der Geschäftsinhaber beobachtete die Tat und folgte der Frau. Diese betrat dann ein Geschäft in der Herdestraße und entwendete dort diverse Schreibwarenartikel. Nach Verlassen des zweiten Geschäftes konnte die Diebin von mehreren Zeuginnen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Hierbei wehrte sich die junge Frau und verletzte eine 41-Jährige leicht. Nach Eintreffen der Polizei wurde die Frau durchsucht und das Diebesgut bei ihr aufgefunden. Sie erwartet nun mehrere Strafanzeigen wegen Diebstahls und Körperverletzung.

