Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamten

Norden - Unbekannte beschädigen Boot

Aurich/Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamten

In Aurich griff ein 21-Jähriger am Donnerstagabend gegen 19 Uhr unvermittelt einen Polizeibeamten an und verletzte diesen leicht. Zuvor hatte die Polizei den Hinweis auf einen jungen Mann erhalten, der von einer Zeugin im Bereich der Oldersumer Straße als mutmaßlicher Täter zu einem Diebstahlsdelikt wiedererkannt worden war. Als die Polizeibeamten kurze Zeit später am Einsatzort ankamen, trafen sie dort auf den 21-Jährigen. Der Mann reagierte unkooperativ und wollte sich nicht ausweisen. Unvermittelt schlug er sodann nach einem der Polizeibeamten und verletzte diesen im Gesicht. Der 21-Jährige wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und seine Personalien festgestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er aus dem Gewahrsam entlassen. Ihn erwarten nun Strafverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und des Diebstahls.

Norden - Unbekannte beschädigen Boot

In Norden beschädigten Unbekannte vermutlich am Mittwochabend ein Boot, welches im Norder Tief am Alten Zollhaus anliegt. Nach ersten Erkenntnissen warfen die Täter einen Fahrradständer auf das Boot und beschädigten es dadurch nicht unerheblich. Da der Anlieger in unmittelbarer Nähe zu einem Restaurant und einer vielbefahrenen Straße liegt, hofft die Polizei auf Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden erbeten unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell