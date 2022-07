Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Die Polizei hat auf Norderney einen betrunkenen Radfahrer gestoppt. Ein 21-Jähriger fiel den Beamten in der Nacht zu Freitag in der Knyphausenstraße auf, weil er mit einem unbeleuchteten Fahrrad unterwegs war. Als sie den Mann aus Hessen anhielten, stellten sie fest, dass er offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Dem 21-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

Bei einem Unfall in Ochterstum ist am Donnerstagmorgen ein Kind verletzt worden. Gegen 7.55 Uhr fuhr ein 59-Jähriger mit einem VW Polo auf der Straße Am Redel und wollte auf die Negenmeertener Straße fahren. Hierbei übersah er offenbar ein von rechts kommendes Kind auf einem Fahrrad. Es kam zum Zusammestoß. Das vierjährige Mädchen wurde leicht verletzt.

Ein 42 Jahre alter Mann ist am Donnerstabend bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Er fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 20.30 Uhr mit einem E-Scooter auf der Fockenbollwerkstraße und stürzte alleibeteiligt. Er verletzte sich leicht am Kopf und musste von einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

