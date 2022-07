Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, 16.07.2022

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Ihlow - Sachbeschädigung

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Friesenstraße in Ihlow ein Fahrgastunterstand einer Bushaltestelle beschädigt. Ein unbekannter Täter hatte eine Glasscheibe des Unterstandes beschädigt. Zeugen, welche diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam ein Pkw in Großefehn auf der Kanalstraße Süd in einer Linkskurve von der Straße ab und fuhr durch einen dort vorhandenen Vorgarten. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Aufgrund von vor Ort aufgefundenen Fahrzeugteilen könnte es sich bei dem verunfallten Pkw um einen weißen BMW der 5er Reihe handeln. Zeugen, die Hinweise zu dem verunfallten Pkw machen können oder diesbezüglich Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Aurich unter der Telefonnummer 04941-6060 zu melden.

Sonstiges

Am Freitagabend war der Polizei Aurich ein Pkw gemeldet worden, aus dessen Kofferraum Kinderfüße ragen sollen. Eine Funkstreifenwagenbesatzung konnte den besagten Pkw tatsächlich auf der Plaggefelder Straße in Ihlow antreffen und kontrollieren. Bei der Meldung hatte die Polizei eigentlich vermutet, dass es sich bei dem angeblichen Kind wahrscheinlich nur um eine Puppe handeln wird, dem war aber nicht so. Im Kofferraum des Pkw befand sich tatsächlich ein 10-jähriges Mädchen, dessen Füße aus diesem ragten. Der Grund hierfür war, dass ihre 25-jährige aus Esens stammende Schwester große Gegenstände in dem Pkw transportierte, sodass das Mädchen keinen Platz mehr auf der Rücksitzbank hatte und von ihrer Schwester kurzerhand im Kofferraum mitgenommen wurde. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren, da sie das Kind ohne jegliche Sicherung im Fahrzeug mitgenommen hatte, was bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich für das kleine Mädchen hätte werden können.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Upleward - Lack zerkratzt

500 Euro Sachschaden richtete ein zurzeit unbekannter Täter an einem VW UP durch das Zerkratzen des Fahrzeuglacks an. Der PKW war am Freitagabend im Sportplatzweg in der Gemeinde Krummhörn, OT Upleward, abgestellt. In der Zeit von ca. 19.30 Uhr bis 19.50 Uhr wurde vermutlich mit einem scharfkantigen Gegenstand die hintere rechte Tür des Wagens zerkratzt. Hinweise bitte an die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931- 9210.

Verkehrsgeschehen

Pilsum - ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Bei der Kontrolle eines Kleinkraftradführers in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Hamschwerster Weg in Pilsum wurde festgestellt, dass der aus der Krummhörn stammende 17-jährige Führer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs war. Zudem wurden noch Betäubungsmittel in der Bekleidung vorgefunden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt, es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Osteel - ins Schleudern gekommen

Am Freitagmorgen gegen 07.15 Uhr kam es auf der Schoonorther Landstraße in Osteel zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden und nicht unerheblichen Sachschaden (ca. 8000 Euro). Eine aus Halbemond stammende 20-jährige Frau kam mit ihrem Opel Corsa kurz mit einem Reifen nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte gegen und geriet dadurch ins Schleudern. Das Fahrzeug geriet letztendlich nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem dort befindlichen Graben. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen in die UEK Norden gebracht, ihr PKW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden.

Großheide - betrunken Schäden angerichtet

Eine Leitplanke an der Großheider Straße und einen Gartenzaun in einer Gemeindestraße in Großheide beschädigte am Freitag gegen 19 Uhr eine 46-jährige aus Berumbur stammende Frau mit einem PKW. Zunächst meldeten Verkehrsteilnehmer, dass ein PKW Hyundai auf der Großheider Straße in eine Leitplanke gefahren war. Das Fahrzeug wurde dabei erheblich beschädigt. Teile des Wagens schleuderten auf die Straße. Trotzdem wurde das Fahrzeug weiterbewegt und die Fahrerin flüchtete vom Unfallort. Das beschädigte Fahrzeug fiel dann weiteren Verkehrsteilnehmern auf, die sich ebenfalls bei der Polizei meldeten und die weitere Fahrstrecke beschrieben. Eine eingesetzte Funkstreifenwagenbesatzung konnte aufgrund der Hinweise das Fahrzeug einholen und versuchte, dieses zu stoppen. Auf Anhaltesignale reagierte die Fahrerin des PKW aber nicht und fuhr einfach weiter, bis zu ihrer Wohnanschrift. Erst dort war es möglich die Kontrolle durchzuführen. Ein Atemalkoholtest erklärte dann das vorherige Geschehen. Es wurde ein Wert von fast 2 Promille festgestellt. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich noch heraus, dass die Frau zuvor auch noch gegen einen Gartenzaun gefahren war. Eine Blutprobe wurde genommen und der Führerschein sichergestellt. In mehreren Strafverfahren wird sich die Frau jetzt für ihr Handeln verantworten müssen.

Sonstiges

Keine nennenswerten Ereignisse.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Diebstahl

Am Freitagabend wurde der Polizei ein Diebstahl in Altfunnixsiel mitgeteilt. Hierbei wurden vermutlich im Verlaufe des Tages diverse Küchengegenstände, sowie ein Fahrrad aus einem Wintergarten entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wittmund unter der Telefonnummer 04462 9110 entgegen.

Wittmund - Körperverletzung

Am Freitagnachmittag kam es nach vorangegangenen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt drei aus Wittmund stammenden Personen. Hierbei schlugen ein 21-Jähriger und ein 24-Jähriger einen 43-jährigen Mann mit den Fäusten in das Gesicht. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Den alkoholisierten Beschuldigten wurde im Anschluss an die polizeiliche Aufnahme ein Platzverweis für das Veranstaltungsgelände des Bürgermarktes ausgesprochen. Kurz danach suchte der 21-Jährige die Veranstaltung hingegen erneut auf. Er wurde durch hier eingesetzte Polizeikräfte festgestellt und anschließend zur Durchsetzung des zuvor ausgesprochenen Platzverweises in Gewahrsam genommen.

Wittmund - Körperverletzung

Am Samstag kam es kurz vor 02:00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen auf dem Festgelände des aktuell stattfindenden Bürgermarktes. Hierbei schlug ein 28-Jähriger aus Wittmund stammender Mann dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes, einem 23-jährigen aus Westerstede, mit der Faust in das Gesicht. Aufgrund seines weiterhin aggressiven Verhaltens wurde der 28-jährige in Gewahrsam genommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Verkehrsgeschehen

- Fehlanzeige-

