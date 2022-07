POL-GT: Geschwindigkeitsmessungen im Kreis Gütersloh

Gütersloh (ots) - Versmold (TP) - Am Mittwochabend (13.07.2022), gegen 22:35 Uhr, ereignete sich kurz vor der Kreuzung Am Sandbrink/Im Knetterort im Ortsteil Loxten ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Versmolder mit dem Pkw seines Vaters die Straße Am Sandbrink in Fahrtrichtung Versmold. Kurz vor der genannten ...

