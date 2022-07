Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall-Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Gütersloh (ots)

Versmold (TP) - Am Mittwochabend (13.07.2022), gegen 22:35 Uhr, ereignete sich kurz vor der Kreuzung Am Sandbrink/Im Knetterort im Ortsteil Loxten ein schwerer Verkehrsunfall. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 35-jähriger Versmolder mit dem Pkw seines Vaters die Straße Am Sandbrink in Fahrtrichtung Versmold. Kurz vor der genannten Kreuzung kam er mit seinem Fahrzeug aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr über den angrenzenden Grünstreifen, kollidierte dann vermutlich mit einem Baum und wurde in die Luft geschleudert. Nach ca. 25 Metern landete der BMW mit dem Dach auf der Fahrbahn der Straße Am Sandbrink und kam dort zum Stillstand. Der Fahrzeugführer konnte durch Ersthelfer aus seinem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer sein Fahrzeug offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt hatte. Dementsprechend wurde bei der Person die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Ferner wurde ermittelt, dass der Versmolder nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Nach Erstversorgung am Unfallort durch Rettungskräfte und einen Notarzt, wurde der Unfallverursacher zu weiteren Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren. Er wurde infolge des Unfalls schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Bei der Unfallaufnahme, Suche nach möglichen weiteren Fahrzeuginsassen und Reinigung der Unfallstelle, unterstützte der Feuerwehrlöschzug Versmold Stadt. Das am Unfall beteiligte Fahrzeug wurde durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallstelle musste für die ca. 2-stündige Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. Hierbei unterstützten Kräfte der Polizei Warendorf und der Polizeiwache Gütersloh. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 10000 EUR geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0.

