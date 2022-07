Polizei Gütersloh

POL-GT: Illegales Rennen durch Polizei entdeckt

Gütersloh (ots)

(AW)- Am 13.07.2022 fuhren Polizeibeamte des Verkehrsdienstes mit einem Zivilwagen der Polizei auf der Brockhäger Straße, bzw. Brockhagener Straße von Gütersloh in Richtung Halle. Kurz vor der Kreuzung mit der Münsterlandstraße wurden sie von einem hochmotorisierten Pkw Mercedes AMG überholt. Nach der Kreuzung überholte dieser Pkw mehrere andere Fahrzeuge unter Zuhilfenahme der Gegenfahrspur für Linksabbieger, sowie der Sperrfläche. Er erhöhte sein Tempo weiter und überholte, auch bis kurz vor die Rechtskurve, weiter andere Verkehrsteilnehmer. Danach beschleunigte er weiter bis weit über 170 Km/h. die Beamten nahmen die "Verfolgung" auf und konnten ihn erst in Brockhagen, unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten einholen.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden Führerschein und Fahrzeug des "Täters" sichergestellt. Der 40jährige Fahrer war erst nach einem eindringlichen verkehrsdidaktischen Gespräch einsichtig und bedauerte seine Fahrweise, allerdings zu spät.

Entgegen landläufiger Meinung müssen an einem solchen Rennen nicht unbedingt zwei Fahrzeuge beteiligt sein. Die an den Tag gelegte groß verkehrswidrige und rücksichtslose Fahrweise zur Erreichung einer höchstmöglichen Geschwindigkeit kann auch durch "Einzeltäter" begangen werden. Die oben genannten Maßnahmen sind nach einem solchen Delikt Standard und beides unterliegt der Einziehung / Verwertung.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell