Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

In Ihlow kam es am Wochenende zu Sachbeschädigungen. Auf einem Grundstück im Simonswolder Weg zerkratzten Unbekannte ein Auto und auch die Scheibe einer Eingangstür wurde beschädigt. Die Tatzeit ist zwischen Samstag, 19.30 Uhr und Sonntag, 8 Uhr. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Zwei Pedelec-Fahrer sind am Sonntag in Norden kollidiert. Gegen 10.10 Uhr fuhren ein 64-Jähriger und eine 62-Jährige auf der Wigboldstraße nebeneinander. Als der Mann nach rechts in die Benningastraße abbiegen wollte, stieß er mit der geradeausfahrenden Frau zusammen. Die 62-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Norden verletzt worden. Die 79 Jahre alte Frau fuhr gegen 11.35 Uhr auf der Straße Am Markt in Richtung Klosterlohne und wollte nach links in Richtung Gehweg fahren. Ein nachfolgender 44-jähriger Pedelec-Fahrer setzte offenbar zeitgleich zum Überholen an und stieß mit der Frau zusammen. Die 79-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

Ein Autofahrer ist am Sonntag in Upgant-Schott mit einem Baum kollidiert. Der 24 Jahre alte Mann fuhr gegen 15.40 Uhr mit einem Audi auf der Kirchstraße (K118) aus Rechtsupweg kommend in Richtung Marienhafe, als er in Höhe Am Sandkasten aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 18 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Kreisstraße wurde für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Ihlow - Drei Personen bei Unfall verletzt

Drei Personen sind am Sonntagabend in Ihlow bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Gegen 19 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit seinem VW Tiguan auf dem Gänseweg in Richtung Friesenstraße. An der Kreuzung zur Fennenstraße übersah er offenbar einen von rechts kommenden 25-jährigen Autofahrer mit einem VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-Jährige, seine 20 Jahre alte Beifahrerin und der 25-jährige Golf-Fahrer wurden leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.

In der Arentestraße in Aurich kam es bereits am vergangenen Montag, 11.07.2022, zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr zu einer Unfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Baumarkts wurde ein schwarzer Audi A3 vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt und auf der Beifahrerseite beide Türen zerkratzt. Der Verursacher flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

