Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Carolinensiel - Autos beschädigt

Unbekannte haben am Wochenende in Carolinensiel Autos beschädigt. Von insgesamt drei Autos im Caspersweg wurden die Heckscheibenwischer abgebrochen. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 10 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei Wittmund entgegen unter Telefon 04462 9110.

Verkehrsgeschehen

Carolinensiel - Unfallflucht

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in der Kirchstraße in Carolinensiel. Zwischen Freitag, 19 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Bankinstituts vermutlich mit der Fahrertür gegen die Beifahrertür eines VW Tiguan. An der Tür des VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Ohne sich um eine Regulierung zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04462 9110.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell