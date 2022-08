Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in KFZ und Diebstahl von Werkzeug

Kleve (ots)

Im Zeitraum von Freitag (29. Juli 2022), 20:00 Uhr bis Samstag (30. Juli 2022), 07:45 Uhr, wurde an der Kalkarer Straße in Kleve, in einen Mercedes Sprinter eingebrochen und Werkzeug entwendet. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch eine eingeschlagene Seitenscheibe ins Fahrzeuginnere und entwendeten eine Heckenschere mit Verlängerung, einen Freischneider, eine Heckenschere sowie die Antenne des KFZ. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell