Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Firmeneinbruch, Täter wurden gestört

Emmerich am Rhein (ots)

Am Sonntagmorgen 31.07.2022 um 02:56 Uhr wurde die Polizei Emmerich über einen Einbruchalarm in ein Firmengebäude an der Reeser Straße informiert. Der bereits vorher eingetroffene Mitarbeiter eines Wachdienstes konnte berichten, dass er zuvor zwei männliche Personen im Bürotrakt des Gebäudes gesehen hatte. Als diese den Wachdienst bemerkten, flüchteteten sie in unbekannte Richtung. Bei der Begehung des Gebäudes wurde festgestellt, dass die Büroräume durchsucht und Schränke aufgebrochen wurden. Ob etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Die beiden Täter waren 180-190 cm groß, mit schwarzen Jacken und schwarzen Hosen bekleidet. Zudem trugen beide Personen schwarze Sturmhauben. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Emmerich am Rhein unter Telefon: 02822-7830

