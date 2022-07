Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Kleinkraftrades der Marke Zhejiang

Weeze (ots)

In der Nacht zu Samstag 30.07.2022, wurde auf dem Küstersweg in Weeze ein im Vorgarten eines Mehrfamilienhauses abgestellte grüne Kleinkraftrad(Roller)der Marke Zhejiang entwendet. An dem Roller war das aus dem Jahr 2018 stammende und nicht mehr gültige Versicherungskennzeichen 109LTP angebracht. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder dem Verbleib des Rollers, bitte an die Polizei in Goch unter Telefon 02823-1080.

