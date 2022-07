POL-KLE: schwerer Verkehrsunfall - 32jähriger Motorradfahrer verstirb an der Unfallstelle

Kevelaer-Winnekendonk (ots) - In der Zeit von Mittwoch (27. Juli 2022) um 23:00 Uhr bis Donnerstag (28. Juli 2022) um 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Frische-Automaten an einem Bauernmarkt an der Kevelaerer Straße im Bereich des Geldeinwurfs auf. Mit dem Automaten, der im Selbstbedienungsbereich steht, werden Eier, Obst und Gemüse verkauft. An die Geldkassette gelangten die Unbekannten jedoch nicht, so dass ...

