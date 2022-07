Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht mit Sachschaden

Geldern (ots)

Am Mittwoch (27. Juli 2022), gegen 15:50 Uhr kam es an der Straße Issumer Tor in Geldern zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Eine 37-Jährige aus Moers wartete vor der Ampelkreuzung, während der vermutliche spätere Unfallverursacher, in einem weißen VW Kastenwagen, vor Ihr stand. Der Fahrer setzte nach ersten Erkenntnissen zurück und touchierte das Auto der Geschädigten. Anschließend stieg der Fahrer aus seinem KFZ aus, schaute sich die Beschädigung am Fahrzeug der 37-Jährigen an und setzte dann seine Fahrt in Richtung der Straße Issumer Tor fort. Hinweise zum beschriebenen Sachverhalt nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell