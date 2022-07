Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Gemüseautomat am Bauernmarkt aufgebrochen

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

In der Zeit von Mittwoch (27. Juli 2022) um 23:00 Uhr bis Donnerstag (28. Juli 2022) um 10:00 Uhr brachen unbekannte Täter einen Frische-Automaten an einem Bauernmarkt an der Kevelaerer Straße im Bereich des Geldeinwurfs auf. Mit dem Automaten, der im Selbstbedienungsbereich steht, werden Eier, Obst und Gemüse verkauft. An die Geldkassette gelangten die Unbekannten jedoch nicht, so dass sie keine Beute machten. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell