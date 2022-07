POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen der Polizei im Kreis Kleve

Kalkar (ots) - Am Mittwoch (27. Juli 2022) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Rheinstraße / Appeldorner Straße in Kalkar. Der 24-jährige Fahrer eines schwarzen Kia war mit seinem Auto auf der Straße Zum Wissler See in Richtung Rheinstraße unterwegs und hielt an der Kreuzung vorschriftmäßig an der Haltelinie des Stoppschilds. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er dann, ohne erneut an der ...

