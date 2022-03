POL-PDWIL: Unbekannte zerkratzen Fahrzeug

Daun (ots) - Am 11.03.2022 im Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 04:00 Uhr begaben sich nach erstem Ermittlungsstand zwei bisher unbekannte männliche Personen auf das Dach des REWE-Marktes in Daun-Pützborn. Hier öffneten sie das Dach, so dass sie in das Marktinnere eindringen konnten. Im Inneren des Marktes gingen die Täter gezielt den Kassenbereich und die dort gelagerten Zigarettenpackungen an und entwendeten diese. ...

