Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: Feuer in der Berliner Allee - Schnelle Melde- und Reaktionszeit verhindern Ausbreitung

Norderstedt (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag (11.03.2022) ist die Freiwillige Feuerwehr Garstedt gegen 02:17 Uhr zu einem Feuer in der Berliner Allee alarmiert worden. Vor Ort brannte in einem Verschlag unter dem Schleppdach des angrenzenden Gebäudekomplexes Unrat.

Die Feuerwehr setzte einen Trupp unter Atemschutz mit einem C-Rohr ein und konnte so das Feuer schnell löschen. Nach abschließender Kontrolle des Schleppdaches, sowie des angrenzenden Dachbereiches mittels Wärmebildkamera auf etwaige verbliebene Brandstellen konnte der Einsatz knapp eine Stunde nach Alarmierung beendet werden. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.

Zur Brandursache, sowie Schadenshöhe kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden. Durch die schnelle Melde- und Reaktionszeit konnte die Ausbreitung des Brandes auf Teile des angrenzenden Gebäudekomplexes verhindert werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war mit 6 Fahrzeugen und 23 Kräften im Einsatz, eingesetzt wurden vor Ort 10 Einsatzkräfte.

Die Ermittler der Polizei suchen Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, die Feuerwehr verweist in diesem Zusammenhang auf folgende Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5168354

Original-Content von: Feuerwehr Norderstedt, übermittelt durch news aktuell