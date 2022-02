Feuerwehr Norderstedt

FW Norderstedt: "Ylenia" und "Zeynep" sorgen für über 200 Einsätze - Warnung vor "Antonia"

Norderstedt

Binnen weniger Tage haben die Auswirkungen der beiden Orkantiefs "Ylenia" und "Zeynep" für 205 Einsätze der Feuerwehr Norderstedt gesorgt. Die Feuerwehr war in der Spitze mit knapp 150 Kräften zeitgleich im Einsatz. Zweifach wurde die Fernmeldezentrale (FMZ) der Feuerwehr Norderstedt in Betrieb genommen, um die im Stadtgebiet anfallenden Einsätze zentral von der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn entgegennehmen und auf die entsprechenden Ressourcen verteilen zu können.

Orkantief "Ylenia" (16. - 18.02.2022 I 77 Einsätze):

Am Mittwoch (16.02.2022) kam es zu den ersten beiden Einsätzen im Zusammenhang mit "Ylenia". Die Freiwillige Feuerwehr Garstedt war gegen 23:25 und 23:28 Uhr alarmiert worden und sicherte eine Schornsteinabdeckung, sowie Baumaterialien.

Am Donnerstag (17.02.2022) kam es zu insgesamt 67 Einsätzen für die Feuerwehr Norderstedt.

Zum ersten Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe gegen 03:15 Uhr alarmiert, ein umgestürzter Baum wurde mittels Bügelsäge entfernt. Ab 05:29 Uhr waren auch die Freiwillige Feuerwehr Garstedt, sowie ab 06:27 Uhr die Hauptamtliche Wachabteilung im Einsatz. Bis 07:00 Uhr wurden neun Einsätze abgearbeitet.

Um 07:00 Uhr wurde in der Feuerwache Garstedt die FMZ der Feuerwehr Norderstedt eingerichtet, um dort zentral Einsatzmeldungen für das Stadtgebiet entgegennehmen und auf entsprechende Ressourcen verteilen zu können. In der Folge wurden gegen 07:11 Uhr auch die Freiwillige Feuerwehr Glashütte, sowie gegen 07:37 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Harksheide alarmiert. Somit waren alle Feuerwehrhäuser besetzt und in der Spitze 124 Kräfte aller vier Freiwilligen Feuerwehren, sowie der Hauptamtlichen Wachabteilung im Einsatz. Bis zum Ende des FMZ-Betriebes um 13:00 Uhr waren 53 weitere Einsätze zu verzeichnen.

Zwischen 15:19 und 19:03 Uhr kam es zu fünf weiteren Einsätzen.

Am Freitag (18.02.2022) kam es zwischen 13:02 Uhr und 17:06 Uhr zu acht weiteren Einsätzen, welche Größtenteils auf noch entdeckte Sturmschäden von "Ylenia" zurückzuführen sind. Im Einsatz waren die Hauptamtliche Wachabteilung, die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe.

Orkantief "Zeynep" (18. - 20.02.2022 I 128 Einsätze (Stand: 20.02.2022, 18:00 Uhr):

Am Freitagabend (18.02.2022) sind um 18:10 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Garstedt, um 18:23 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe, sowie um 19:06 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Harksheide alarmiert worden. Durch die Wehren wurden bis 20:30 Uhr zehn Einsätze abgearbeitet.

Um 20:34 Uhr wurde erneut in der Feuerwache Garstedt die FMZ eingerichtet. Oberbürgermeisterin Elke-Christina Roeder und Stadtwehrführer Fabian Wachtel machten sich gegen 22:20 u.a. in der FMZ, sowie einer Einsatzstelle in der Hinrich-Thieß-Straße ein Bild von der Lage. Bis Mitternacht wurden während des FMZ-Betriebes 17 weitere Einsätze abgearbeitet, so dass es am Freitag in Summe 27 Einsätze während der Sturmlage "Zeynep" gab.

Ab Mitternacht wurden am Samstag, den 19.02.2022 durch die FMZ 21 weitere Einsätze koordiniert. Ab 00:39 Uhr wurde in diesem Zusammenhang auch die Freiwillige Feuerwehr Glashütte alarmiert, so dass erneut alle Feuerwehrhäuser besetzt und in der Spitze 148 Kräfte aller vier Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz waren. Die Maßnahmen der Feuerwehr wurden dabei an mehreren Einsatzstellen durch das Technische Hilfswerk (THW) Ortsverband Norderstedt unterstützt. Bis zum Ende des FMZ-Betriebes um 03:00 Uhr waren 38 waren insgesamt Einsätze zu verzeichnen.

In der Folge kam es zu weiteren Einsätzen für alle vier Wehren. Alarmiert wurden die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe ab 03:35 Uhr, die Freiwillige Feuerwehr Garstedt ab 04:31 Uhr, die Freiwillige Feuerwehr Harksheide ab 04:42 Uhr, sowie die Freiwillige Feuerwehr Glashütte ab 05:08 Uhr. Im weiteren Verlauf des Samstages wurden somit nach Beendigung des FMZ-Betriebes in Summe 73 weitere Einsätze abgearbeitet, die letzte Alarmierung erfolgte dabei gegen 21:22 Uhr. In Summe gab es am Samstag 94 Einsätze.

Am Sonntag, den 20.02.2022 kam es zu weiteren sieben Einsätzen für die Feuerwehr Norderstedt, darunter allerdings nur drei mit Sturmbezug. Das Alltagsgeschehen hält wieder Einzug.

Der Deutsche Wetterdienst warnt allerdings ab dem späten Sonntagabend (22:00 Uhr) bereits vor (schweren) Sturmböen im Zusammenhang mit dem Tief "Antonia". Insofern muss mit weiteren Wetterbedingten Einsatzlagen gerechnet werden.

Einsätze nach Tagen:

Mittwoch, 16.02.2022: 2

Donnerstag, 17.02.2022: 67 Freitag, 18.02.2022: 35 Samstag, 19.02.2022: 94 Sonntag, 20.02.2022 (bis 18:00 Uhr): 7

Summe: 205

davon ohne Sturmbezug: 9 (Notfalltüröffnung (4), Technische Hilfeleistung (2), Kleinbrand (2) Fehlalarm Brandmeldeanlage)

