FW Norderstedt: Ulzburger Straße: Feuer auf Balkon

Norderstedt (ots)

Am heutigen Dienstag (08.03.2022) sind die Freiwillige Feuerwehr Harksheide und die Hauptamtliche Wachabteilung der Stadt Norderstedt gegen 10:29 Uhr mit dem Alarmstichwort "Feuer - Balkon im Vollbrand" in die Ulzburger Straße alarmiert worden. Auf Grund der ersten Rückmeldung von der Einsatzstelle, dass sich noch zwei Personen in der Wohnung befinden, wurde das Alarmstichwort auf "Feuer Y - Feuer mit Menschenleben in Gefahr" erhöht und somit zusätzlich auch die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe alarmiert.

Vor Ort bestätigte sich das gemeldete Lagebild. Auf dem Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war Außenmobiliar in Brand geraten. Insgesamt drei Personen konnten aus der Wohnung gerettet werden. Zwei Personen, die Löschversuche unternommen hatten, wurden nach notärztlicher Sichtung vor Ort mit Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. Durch die Kräfte der Feuerwehr wurde das Brandgut unter Atemschutz mit einem Kleinlöschgerät abgelöscht, der Balkon mittels Wärmebildkamera kontrolliert und Belüftungsmaßnahmen durchgeführt.

Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Vor Ort waren 36 Kräfte der Feuerwehr im Einsatz. Die Freiwillige Feuerwehr Friedrichsgabe musste nicht mehr ausrücken. Zur Schadenhöhe, Brandursache, sowie Verletzungsmustern kann seitens der Feuerwehr keine Aussage getroffen werden.

Eigene Löschversuche sollten im Brandfall grundsätzlich nur unter Ausschluss einer Eigengefährdung unternommen werden, das Wichtigste ist es, schnellstmöglich die Feuerwehr über den Notruf 112 zu alarmieren.

