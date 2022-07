POL-KLE: Emmerich im Lichterglanz verlief störungsfrei

Emmerich am Rhein (ots) - Am Sonntagmorgen 31.07.2022 um 02:56 Uhr wurde die Polizei Emmerich über einen Einbruchalarm in ein Firmengebäude an der Reeser Straße informiert. Der bereits vorher eingetroffene Mitarbeiter eines Wachdienstes konnte berichten, dass er zuvor zwei männliche Personen im Bürotrakt des Gebäudes gesehen hatte. Als diese den Wachdienst bemerkten, flüchteteten sie in unbekannte Richtung. Bei der ...

