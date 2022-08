Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Alleinunfall am Kreisverkehr

18-jähriger Autofahrer schwer verletzt

Rees (ots)

Am Sonntag (31. Juli 2022) um 05:50 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr B 67 / Emmericher Landstraße ein Alleinunfall. Ein 18-jähriger Mann aus Duisburg befuhr mit seinem Peugeot die Emmericher Landstraße in Richtung Emmerich. Aus ungeklärter Ursache kollidierte sein Wagen frontal mit der Insel des Kreisverkehrs. Der 18-Jährige verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell