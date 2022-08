Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Einbruch in Baucontainer - Werkzeugmaschinen entwendet

Straelen (ots)

Im Zeitraum von Freitag (29. Juli 2022), 12:15 Uhr bis Samstag (30. Juli 2022), 09:00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zugang zu einem Baucontainer an der Heinestraße in Straelen. Die Täter hebelten die Vorhängeschlösser auf, öffneten die Vorschiebeverschlusshebel und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen, u.a. zwei Bindemaschinen, eine Schlagbohrmaschine sowie jeweils einen großen und kleinen Stemmhammer. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in dem Zusammenhang gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell