FW-DT: PKW Brand am Hermannsdenkmal

Detmold (ots)

Am heutigen Nachmittag um 16:55 Uhr wurde das hauptamtliche Personal mit dem Stichwort "PKW Brand" zum Parkplatz des Hermannsdenkmals alarmiert. Aufgrund weiterer Meldungen und der weithin sichtbaren Rauchentwicklung wurde das Stichwort auf Feuer 3 erhöht und so der Löschzug Süd, der Löschzug Mitte mit einem Sonderfahrzeug und die Löschgruppe Hiddesen nachalarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand der Pkw in Vollbrand, das Feuer wurde mit 2C Rohren unter Kontrolle gebracht und anschließend mit einem Schaumrohr gelöscht. Ausgelaufende Betriebsmittel wurden gebunden und aufgenommen. Der Einsatz war nach rund zwei Stunden beendet.

