FW-DT: Badeunfall - Einsatz am Detmolder Meschesee

Detmold (ots)

Wir möchten an dieser Stelle vorab und in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass das Baden in den Seen- und Teichen rund um Detmold verboten ist und bei Nichtbeachtung gegebenenfalls Lebensgefahr besteht!

Am frühen Dienstagabend gegen 17:26 Uhr wurden das hauptamtliche Personal, der Rettungsdienst sowie die Drohnengruppe Detmold und die Tauchergruppe aus Lemgo zu einem gemeldeten Badeunfall an den Meschesee gerufen. Spaziergänger hatten eine Person wahrgenommen, die sich augenscheinlich in einer Notlage befand und den Notruf gewählt. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen auf dem Wasser sowie im Uferbereich eingeleitet. Die Person konnte durch die eingesetzten Taucher leblos im Wasser treibend gefunden, an Land gebracht und an den Rettungsdienst übergeben werden. Trotz umfangreicher und intensiver Reanimationsmaßnahmen konnte der eingesetzte Notarzt nur noch den Tod der Person feststellen.

Die Polizei unterstütze die Maßnahmen mit mehreren Streifenwagen, ein Teilbereich des Rundweges um den Meschesee war für mehrere Stunden gesperrt.

