Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht im Innenstadtbereich Fulda

Fulda (ots)

Fulda - Am Dienstag, den 12.04.2022 kam es gegen 10:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an der Kreuzung Bardostraße/Am Rosengarten bei der ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR entstand.

Ein 43-jähriger aus Fulda befuhr mit seinem blauen Ford-Puma den linken Fahrstreifen der Straße Am Rosengarten aus Richtung Robert-Kircher-Straße in Fahrtrichtung Bardostraße. Zeitgleich fuhr ein weißer Kleintransporter, mit zwei Personen besetzt, neben dem Ford auf dem rechten Fahrstreifen. Beim Abbiegevorgang, stieß der Kleintransporter aus unbekannten Gründen gegen die rechte Fahrzeugseite des Ford und setzte seine Fahrt in Richtung Frankfurter Straße fort.

Auf Grund der Verkehrsdichte gelang es dem Ford-Fahrer nicht, dem Kleintransporter zu folgen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeistation Fulda mitzuteilen. Telefon: 0661-105-2300/-2301.

i. A. Siebold, PHK'in / Führungs- und Lagedienst PP Osthessen

