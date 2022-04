Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Baumarkt - Scheibe eingeschlagen

Fulda (ots)

Einbruch in Baumarkt

Hünfeld. Durch Aufhebeln eines Fensters, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstagabend (09.04.) und Sonntagmittag (10.04) unerlaubt Zutritt zu einem Baumarkt in der Fuldaer Straße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten unter anderem zwei Fahrzeugschlüssel sowie eine Geldkassette. Mit einem der Fahrzeugschlüssel stahlen sie einen auf dem Gelände abgestellten blauen Skoda Yeti mit dem Kennzeichen "FD-RB 606". Das Fahrzeug wurde im Rahmen der Nahbereichsfahndung durch die Polizeistation Hünfeld kurze Zeit später in der Straße "Zum Galgenberg" aufgefunden und sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Personen, die Hinweise geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Scheibe eingeschlagen

Eichenzell. Die hintere linke Scheibe eines BMW Kombi wurde durch unbekannte Täter eingeschlagen. Das Fahrzeug war am Montag (11.04.), von 6.30 Uhr bis 14 Uhr, in der Bürgermeister-Ebert-Straße in Rönshausen abgestellt gewesen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell