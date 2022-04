Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Unfall in der Friedrichstraße

Fulda. Eine 18-jährige Frau aus Eichenzell kam am Montag (11.04.), gegen 18.45 Uhr, mit ihrem grauen Fiat Punto in der Friedrichstraße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen zur Abgrenzung aufgestellten Poller. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Poller gegen die Außenbestuhlung eines dort befindlichen Restaurants gedrückt. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3.200 Euro.

HEF

54-Jähriger stürzt mit Krad

Bebra. Ein 54-jähriger Kradfahrer aus Heringen befuhr am Montag (11.04.), gegen 15.30 Uhr, mit seiner Honda die Ortslage von Bebra-Weiterode aus Richtung Ronshausen kommend in Richtung Bebra. Einige Meter hinter dem Abzweig zum "Mühlwiesenweg" kam der Fahrer in einer leichten Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 54-Jährige geriet gegen den Bordstein, das Krad kippte auf die linke Seite und schlitterte noch einige Meter bis es dann auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der Mann wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Am Krad entstand ein Schaden von circa 1.000 Euro.

70-Jähriger schwer verletzt

Wildeck. Ein 70-jähriger Mann aus Wildeck befuhr am Montag (11.04.), gegen 8.20 Uhr, mit einem Suzuki-Swift die L 3251 aus Richtung Obersuhl kommend in Richtung Bosserode. Kurz nach dem Ortsausgang von Obersuhl kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in den Flutgraben und stieß anschließend gegen eine Überbauung, wo sich der Pkw dann überschlug und stoppte. Der schwerverletzte 70-Jährige wurde ins Klinikum von Bad Hersfeld verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

